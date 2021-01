Dota Pro Circuit: format, qualificazioni e tutto ciò che c’è da sapere (Di venerdì 1 gennaio 2021) Finalmente Valve ha deciso di rilasciare qualche informazione in più in merito al ritorno del Dota Pro Circuit che avverrà finalmente il 18 gennaio. Prima novità è che ci saranno due stagioni e che al loro termine si arriverà diretti al The International 2021, l’evento che tutti gli amanti di esports e Dota 2 stanno aspettando. Con il via il 18 gennaio ogni regione avrà un torno di sei settimane che culminerà con un Major. Una volta completate stagioni e Majors in base ai risultati verranno diramate le qualificazioni per TI10 che si terrà in Agosto a Stoccolma. La stagione 1 di del Dota Pro Circuit si terrà dal 18 gennaio a 28 febbraio per tutte le regioni eccetto che la Cina che invece finirà il 14 Marzo. Il primo Major inizierà il 25 Marzo e durerà fino al 4 Aprile. La stagione 2 ... Leggi su esports247 (Di venerdì 1 gennaio 2021) Finalmente Valve ha deciso di rilasciare qualche informazione in più in merito al ritorno delProche avverrà finalmente il 18 gennaio. Prima novità è che ci saranno due stagioni e che al loro termine si arriverà diretti al The International 2021, l’evento che tutti gli amanti di esports e2 stanno aspettando. Con il via il 18 gennaio ogni regione avrà un torno di sei settimane che culminerà con un Major. Una volta completate stagioni e Majors in base ai risultati verranno diramate leper TI10 che si terrà in Agosto a Stoccolma. La stagione 1 di delProsi terrà dal 18 gennaio a 28 febbraio per tutte le regioni eccetto che la Cina che invece finirà il 14 Marzo. Il primo Major inizierà il 25 Marzo e durerà fino al 4 Aprile. La stagione 2 ...

esports247_it : Dota Pro Circuit: format, qualificazioni e tutto ciò che c'è da sapere - GMAHN10 : RT @wickedplayer494: The 2021 Dota Pro Circuit - DotaOrz : The 2021 Dota Pro Circuit - wp494news : The 2021 Dota Pro Circuit - wickedplayer494 : The 2021 Dota Pro Circuit -

Ultime Notizie dalla rete : Dota Pro Dota 2: il montepremi del The International 10 è ora il più grande di sempre nella storia degli esport Powned.it Dota 2: ArsZeeqq allenerà NoPangolier

Sembra che uno dei giocatori più popolari nella CSI sarà l'allenatore di NoPangolier. Mancano poche settimane all'inizio del Dota 2 Pro Circuit. A meno che non accada qualcosa di drastico, dovremmo ve ...

Dota 2: Giocatore dell'anno 2020

Abbiamo raccolto la crema del raccolto per incoronare il Dota 2 Player of the Year di ESTNN per il 2020. Il 2020 è stato un anno selvaggio per i fan di Dota 2. La pandemia di Covid-19 ha bloccato il m ...

Sembra che uno dei giocatori più popolari nella CSI sarà l'allenatore di NoPangolier. Mancano poche settimane all'inizio del Dota 2 Pro Circuit. A meno che non accada qualcosa di drastico, dovremmo ve ...Abbiamo raccolto la crema del raccolto per incoronare il Dota 2 Player of the Year di ESTNN per il 2020. Il 2020 è stato un anno selvaggio per i fan di Dota 2. La pandemia di Covid-19 ha bloccato il m ...