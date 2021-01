Dalla piccola Ferragnez al primogenito di EmRata | tutti i baby vip attesi per il 2021

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Tanti divorzi, altrettanti bambini. Il 2020, l’anno di una pandemia che – per colpa o destino – ha messo fine ad alcune tra le più lunghe storie d’amore italiane e non, ha portato con sé una buona dose di annunci felici. Chiara Ferragni e Fedez, che il gossip aveva dato come incinti nel corso dell’estate, hanno confermato a settembre l’arrivo di un secondo figlio, una bambina. «La sorellina di Leo», l’ha chiamata il piccolo Leone, che mamma e papà hanno cercato di coinvolgere quanto più possibile nella gravidanza.