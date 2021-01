Crippa quarto con record italiano alla BOclassic (Di venerdì 1 gennaio 2021) Yeman Crippa chiude il suo fantastico 2020 con un altro primato italiano, il terzo della stagione, sulla distanza dei 5 chilometri su strada alla BOclassic Alto Adige. Nella tradizionale corsa altoatesina di San Silvestro, quest`anno a Vadena (Bolzano), l`azzurro delle Fiamme Oro corre in 13:20 e sfiora il primato europeo di 13:18 che resta al francese Jimmy Gressier. Ottimo l`ultimo giro del 24enne trentino che si lancia alla ricerca del record continentale con una decisa azione nel chilometro conclusivo e poi termina al quarto posto, alle spalle dell`ugandese dell`Assindustria Sport Padova Oscar Chelimo (13:17), 19 anni, del belga Robin Hendrix (13:19) a sua volta a un passo dal primato d`Europa, e del marocchino Abdelaati Iguider, terzo con 13:20, stesso tempo di ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 1 gennaio 2021) Yemanchiude il suo fantastico 2020 con un altro primato, il terzo della stagione, sulla distanza dei 5 chilometri su stradaAlto Adige. Nella tradizionale corsa altoatesina di San Silvestro, quest`anno a Vadena (Bolzano), l`azzurro delle Fiamme Oro corre in 13:20 e sfiora il primato europeo di 13:18 che resta al francese Jimmy Gressier. Ottimo l`ultimo giro del 24enne trentino che si lanciaricerca delcontinentale con una decisa azione nel chilometro conclusivo e poi termina alposto, alle spalle dell`ugandese dell`Assindustria Sport Padova Oscar Chelimo (13:17), 19 anni, del belga Robin Hendrix (13:19) a sua volta a un passo dal primato d`Europa, e del marocchino Abdelaati Iguider, terzo con 13:20, stesso tempo di ...

