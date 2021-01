Alle ragazze col sogno dell’ingegneria e della tecnologia | fatelo diventare realtà!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Mia figlia Magda, che lavora da anni in un’azienda ad alta, si sente fare da sempre questa domanda: “Ma perché Ingegneria? Non è più un mestiere da uomini?”; ed è stufa. Ora, è vero che a Ingegneria c’è sproporzione di genere, ma questa è un’anomalia sociale, certamente non si deve confondere con un’inferiore capacità. Lo dimostrano alcune signore di cui vi parlo oggi. Conosco Rita Cucchiara, professore ordinario di Sistemi dell’Elaborazione dell’Informazione all’Università di Modena e Reggio Emilia, fin dal suo dottorato a Bologna. Da lì in poi, la sua carriera è stata una sfilza di successi (e di ostacoli superati). Per lei, come per le altre di cui parlerò, sarebbe troppo lungo riportare un curriculum anche sintetico; mi fermorealizzazioni più recenti. Nel suo passaggio dalla ricerca in visione robotica a quella in intelligenza ...