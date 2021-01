(Di venerdì 1 gennaio 2021) L’attore e regista, famoso per aver recitato nella saga cinematografica dei cinque film di “Angelica”, interpretando il ruolo del conte Joffrey de Peyrac, tenebroso seduttore dell’attrice Michèle Mercier nei panni della “marchesa degli angeli”, è morto giovedì 31 dicembre all’età di 93 anni. L’annuncio della scomparsa, avvenuta in una clinica di Essey-lès-Nancy, nella regionedel Grand Est, “in seguito ad una crisi respiratoria”, il giorno dopo il suo compleanno, è stato dato dalla moglie, l’attrice Candice Patou. Secondo la stampaè deceduto per le complicazioni del Covid. Era nato a Parigi il 30 dicembre 1927 comehoff, figlio di André, compositore di origine ...

NoiNotizie : RT @Adnkronos: Addio a #RobertHossein, gigante del grande schermo francese - Luigi57 : Addio a Robert Hossein, attore e regista francese - Cinema - ANSA - fisco24_info : Addio a Robert Hossein, gigante del grande schermo francese : L'attore famoso per aver recitato nella saga dei cin… - Adnkronos : Addio a #RobertHossein, gigante del grande schermo francese - Notiziedi_it : E’ morto Robert Hossein, addio all’attore francese celebre per la saga di Angelica -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Robert

Champions League al Bayern Monaco, mentre agli Europei di calcio sarà Belgio vs Inghilterra. Scudetto, Coppa Italia, Europa League... Le quote del 2021 ...La Francia è in lutto per la morte di Robert Hossein. Attore e regista, Hossein scompare all'età di 93 anni lasciando al pubblico, tra le tante interpretazioni, lo ...