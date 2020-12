Scuola, via libera dei prefetti alla ripresa dell’attività didattica in presenza. Dal 7 gennaio torna in classe il 50% degli studenti delle superiori (Di giovedì 31 dicembre 2020) Le prefetture, rende noto il Viminale, “hanno adottato i documenti operativi all’esito dei lavori dei tavoli di coordinamento Scuola-trasporti istituiti in tutte le province in vista della ripresa, dal 7 gennaio, dell’attività didattica in presenza”. I prefetti hanno tenuto conto anche dell’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza del 24 dicembre scorso, che, limitatamente al periodo 7-15 gennaio, riduce la presenza in classe al 50%. “Tutti i prefetti – sottolinea il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese – hanno svolto un’opera preziosa di coordinamento per garantire la ripresa dell’attività didattica in presenza a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 31 dicembre 2020) Le prefetture, rende noto il Viminale, “hanno adottato i documenti operativi all’esito dei lavori dei tavoli di coordinamento-trasporti istituiti in tutte le province in vista della, dal 7in”. Ihanno tenuto conto anche dell’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza del 24 dicembre scorso, che, limitatamente al periodo 7-15, riduce lainal 50%. “Tutti i– sottolinea il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese – hanno svolto un’opera preziosa di coordinamento per garantire laina ...

