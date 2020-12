Sarà ancora smartworking per i dipendenti pubblici fino al 31 gennaio (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ci Sarà una proroga dello smartworking fino al 31 gennaio per i dipendenti della pubblica amministrazione. Nel primo pomeriggio di oggi, il ministro della Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone ha pubblicato il decreto ministeriale sulla Gazzetta Ufficiale che prevede l’estensione della misura. L’ultimo riferimento normativo per lo smartworking nella pubblica amministrazione, infatti, risaliva al Dm del 19 ottobre 2020, praticamente due mesi e mezzo fa. Adesso, con la situazione di emergenza che non è ancora rientrata, si è ritenuto necessario effettuare un nuovo spostamento in avanti della scadenza. LEGGI ANCHE > Prima di scrivere “smartworking” in un dpcm, bisognerebbe capire cos’è smartworking fino al 31 ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ciuna proroga delloal 31per idella pubblica amministrazione. Nel primo pomeriggio di oggi, il ministro della Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone ha pubblicato il decreto ministeriale sulla Gazzetta Ufficiale che prevede l’estensione della misura. L’ultimo riferimento normativo per lonella pubblica amministrazione, infatti, risaliva al Dm del 19 ottobre 2020, praticamente due mesi e mezzo fa. Adesso, con la situazione di emergenza che non èrientrata, si è ritenuto necessario effettuare un nuovo spostamento in avanti della scadenza. LEGGI ANCHE > Prima di scrivere “” in un dpcm, bisognerebbe capire cos’èal 31 ...

Linkiesta : In conferenza stampa, Conte ha confermato che non esiste ancora un calendario di vaccinazioni e che il Recovery pla… - Radio1Rai : ?? #Pompei. Torna alla luce negli scavi di @pompeii_sites l'ambiente intatto di un #Thermopolium, bottega di cibo. I… - guglielmopicchi : Si vede che Enrico Letta non ha mai fatto l'Erasmus. Io si. 800.000 mila lire di contributi per 9 (nove) mesi in UK… - Ibra_Chia : 14:45 e ancora non ho capito dove sarà stasera la diretta di Nati per Vincere. - stanxwgf : RT @lomlwgf: raga non emozionatevi così tanto per il 2021, sarà ancora peggio su?? -

Ultime Notizie dalla rete : Sarà ancora Perché il prossimo anno sarà quello giusto per passare al Vaping? Fortune Italia