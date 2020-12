Koenigsegg Agera RS - Ecco la Refinement | una one-off per chi non si accontenta

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Tutto si può dire dellaRS, tranne che non sia un'auto estrema. L'hypercar svedese, la cui produzione è cessata un paio di anni fa, vanta infatti un motore 5.0 V8 biturbo da 1.360 CV che le è valso il record di vettura prodotta in serie più veloce al mondo, con una velocità media di 445 km/h: un risultato battuto solo recentemente dalla SSC Tuatara. Uno dei 25 proprietari di questa esclusiva supersportiva, però, non si èto di tutto ciò e ha chiesto al reparto aftermarket della Casa di ngelholm di apportare alcune modifiche al suo esemplare, dando vita alla one-offRS. Elementi dalla One:1. Per soddisfare le richieste del cliente, laha ripreso tanti elementi dalla ancor più esclusiva One:1, prodotta in soli sette esemplari. Da ...