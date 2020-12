Grande Fratello Vip, l’aereo contro Pierpaolo: “Non è Uomini e Donne, Adios. Ex fan”, ecco la sua reazione (Di giovedì 31 dicembre 2020) Non c’è pace per Pierpaolo Pretelli. L’ex velino, attualmente nella casa del Grande Fratello Vip, ha infatti vissuto un’amicizia con Elisabetta Gregoraci connotata da molti alti e bassi. Dopo l’uscita volontaria della showgirl dal reality, il gieffino sembrava aver trovato consolazione in Giulia Salemi. I due hanno mostrato, durante le ultime settimane, un gran feeling … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 31 dicembre 2020) Non c’è pace perPretelli. L’ex velino, attualmente nella casa delVip, ha infatti vissuto un’amicizia con Elisabetta Gregoraci connotata da molti alti e bassi. Dopo l’uscita volontaria della showgirl dal reality, il gieffino sembrava aver trovato consolazione in Giulia Salemi. I due hanno mostrato, durante le ultime settimane, un gran feeling … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

