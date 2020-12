È il premier Conte il politico più amato nell’anno del Covid. Salvini è in testa alla classifica dei peggiori – Il sondaggio Demos (Di giovedì 31 dicembre 2020) È un sondaggio diverso, più difficile da realizzare, quello che arriva alla fine di questo 2020. L’anno della pandemia da Coronavirus ha visto i ricercatori impegnarsi per cogliere il più precisamente possibile il sentiment dei cittadini italiani in questi 12 mesi «irripetibili». Ma i risultati sono arrivati: stando a quanto riportato da Demos in uno studio realizzato per La Repubblica, il premier Giuseppe Conte è stato il politico più amato. Il picco di fiducia per il primo ministro c’è stato durante la prima fase dell’emergenza Covid, fra marzo e aprile. Come evidenzia il report, la fiducia nei suoi confronti è salita fino al 70%. Dal picco, poi, è sceso inevitabilmente e progressivamente, rimanendo però sempre a un livello elevato. Un gradimento ... Leggi su open.online (Di giovedì 31 dicembre 2020) È undiverso, più difficile da realizzare, quello che arrivafine di questo 2020. L’anno della pandemia da Coronavirus ha visto i ricercatori impegnarsi per cogliere il più precisamente possibile il sentiment dei cittadini italiani in questi 12 mesi «irripetibili». Ma i risultati sono arrivati: stando a quanto riportato dain uno studio realizzato per La Repubblica, ilGiuseppeè stato ilpiù. Il picco di fiducia per il primo ministro c’è stato durante la prima fase dell’emergenza, fra marzo e aprile. Come evidenzia il report, la fiducia nei suoi confronti è salita fino al 70%. Dal picco, poi, è sceso inevitabilmente e progressivamente, rimanendo però sempre a un livello elevato. Un gradimento ...

