Donne nella storia. La compagna Nilde, ragione e sentimento (Di giovedì 31 dicembre 2020) Una vita che corre parallela alla storia d’Italia. E alle vittorie per i diritti civili delle Donne. La reggitora. Nilde Iotti. Nelle parole e nelle passioni di Peter Marcias(i Solferini) tratteggia il ritratto di una grande donna. A definire Nilde Iotti “la reggitora” fu Federico Fellini, suo conterraneo, che rispolverò questo vocabolo emilianissimo quando fu eletta presidente della Camera: «Chi meglio di lei incarna così trionfalmente un certo tipo di donna (…) che ha l’autorità e il peso del comando»? E La reggitora. Nilde Iotti. Nelle parole e nelle passioni si intitola il libro del regista Peter Marcias, appena uscito per Solferino e ricavato da un suo docufilm, Nilde Iotti, il tempo delle Donne, Evento Speciale alla 17a edizione delle Giornate degli autori a ... Leggi su iodonna (Di giovedì 31 dicembre 2020) Una vita che corre parallela allad’Italia. E alle vittorie per i diritti civili delle. La reggitora.Iotti. Nelle parole e nelle passioni di Peter Marcias(i Solferini) tratteggia il ritratto di una grande donna. A definireIotti “la reggitora” fu Federico Fellini, suo conterraneo, che rispolverò questo vocabolo emilianissimo quando fu eletta presidente della Camera: «Chi meglio di lei incarna così trionfalmente un certo tipo di donna (…) che ha l’autorità e il peso del comando»? E La reggitora.Iotti. Nelle parole e nelle passioni si intitola il libro del regista Peter Marcias, appena uscito per Solferino e ricavato da un suo docufilm,Iotti, il tempo delle, Evento Speciale alla 17a edizione delle Giornate degli autori a ...

Quirinale : #OMRI2020, gli insigniti dal Presidente #Mattarella: Nicoletta #Cosentino, 49 anni (#Palermo), Cavaliere dell’Ordin… - virginiaraggi : Oggi ho partecipato alla messa celebrata nella struttura di accoglienza ‘Santa Giacinta’ di Roma. Un luogo che ogni… - elenabonetti : Grazie alla ricerca scientifica oggi inizia in tutta Europa la campagna di vaccinazione per sconfiggere l'epidemia.… - sirius712 : RT @DBking85: La lezione della nonna, Lega..l’istruzione in passato era svolta anche nelle mura domestiche..bellissima la bambina impegnata… - blvckrc : RT @FeedMeTrash1: Quindi dayane: Se non piange è cattiva e insibile Se piange fa la vittima Se parla con gli uomini in casa è per provarci… -

Ultime Notizie dalla rete : Donne nella Cecilia D’Elia (Pd): "Serve un numero importante di donne per gestire il percorso del Recovery Plan" la Repubblica Donne nella storia. La compagna Nilde, ragione e sentimento

Nata 100 anni fa, Nilde Iotti ebbe un ruolo centrale nella politica del '900: dalla lotta partigiana alla Costituente, dalle battaglie per i diritti (delle donne e non solo) alla Presidenza della Came ...

Caso Rinaldi, chiusa l’inchiesta. Sette indagati

Concluse le indagini per l’ex comandante della Municipale di Siena e la moglie. Coinvolti 4 carabinieri e un agente dei servizi ...

Nata 100 anni fa, Nilde Iotti ebbe un ruolo centrale nella politica del '900: dalla lotta partigiana alla Costituente, dalle battaglie per i diritti (delle donne e non solo) alla Presidenza della Came ...Concluse le indagini per l’ex comandante della Municipale di Siena e la moglie. Coinvolti 4 carabinieri e un agente dei servizi ...