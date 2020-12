Dalle menzogne sulla Covid19 ai QAnon fino all’esplosione di Beirut, le peggiori bufale smentite da Open nel 2020 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il primo articolo di Open Fact-checking risale al 17 dicembre 2018 e trattava proprio le più grandi bufale dell’anno che a breve si sarebbe concluso. Oggi, dopo appena due anni, contiamo un attivo di oltre mille articoli di verifica dei fatti dei quali 570 nel 2020, senza considerare il contributo fornito alla sezione Scienze a seguito dell’emergenza Covid19. Non ci siamo occupati soltanto di Covid19. Il team del progetto ha coperto altri avvenimenti chiave del 2020, come le elezioni americane tra disinformazione e teorie del complotto QAnon, mentre potrebbe rimanere ancora irrisolto un mistero tra tanti: le parole pronunciate dalla donna orientale che strattonò Papa Francesco il 31 dicembre 2019. Gli incendi in Australia Molte sono state le ... Leggi su open.online (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il primo articolo diFact-checking risale al 17 dicembre 2018 e trattava proprio le più grandidell’anno che a breve si sarebbe concluso. Oggi, dopo appena due anni, contiamo un attivo di oltre mille articoli di verifica dei fatti dei quali 570 nel, senza considerare il contributo fornito alla sezione Scienze a seguito dell’emergenza. Non ci siamo occupati soltanto di. Il team del progetto ha coperto altri avvenimenti chiave del, come le elezioni americane tra disinformazione e teorie del complotto, mentre potrebbe rimanere ancora irrisolto un mistero tra tanti: le parole pronunciate dalla donna orientale che strattonò Papa Francesco il 31 dicembre 2019. Gli incendi in Australia Molte sono state le ...

