Ciclismo | Davide Cassani | “Se avrò fiducia resto | altrimenti vado via Nibali sarà ancora più ‘cattivo’ nel 2021”

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Il 2020 sta per salutarci. Un anno molto difficile per tutti: la pandemia Covid-19 ha cambiato le nostre abitudini e si spera ora con il vaccino che il trend possa davvero cambiare. Una stagione complicata per lo sport, con eventi cancellati o cambiati nella loro programmazione solita. E’ il caso delche ha proposto un calendario molto particolare, compresso e non facile da affrontare dai corridori, costretti a fare delle scelte dolorose per rendere al meglio nelle competizioni. Da questo punto di vista, il movimento italiano può sorridere soprattutto per le prestazioni di Filippo Ganna, che in pista e su strada ha fatto vedere cose eccezionali: il titolo mondiale nelle inseguimento a Berlino (febbraio), stabilendo nelle qualificazioni il record del mondo di 4’01?934 (il precedente primato, 4’02?647, fissato in Coppa del mondo nel novembre 2019, già gli ...