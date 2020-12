Capodanno: modulo di autocertificazione quando serve? (Di giovedì 31 dicembre 2020) A partire da oggi 31 dicembre 2020 fino al 3 gennaio e poi il 5 e il 6 l’Italia torna in zona rossa e per gli spostamenti ci si dovrà munire dell’apposita autocertificazione. Il modulo è scaricabile dal sito del Ministero e lo si dovrà portare con sé ogni volta che ci si sposta. modulo certificazione Il modulo di autocertificazione è richiesto nei giorni critici, ovvero in zona rossa, ma anche quando si è in zona arancione se si deve uscire dal proprio comune per necessità, per esigenze lavorative o per salute e urgenza. Nei giorni festivi saranno consentiti gli spostamenti all’interno del proprio comune e a quelli vicini nel raggio di 30 chilometri se il proprio comune ha una popolazione non superiore ai 5mila abitanti. Gli spostamenti da una regione all’altra sono consentiti ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 31 dicembre 2020) A partire da oggi 31 dicembre 2020 fino al 3 gennaio e poi il 5 e il 6 l’Italia torna in zona rossa e per gli spostamenti ci si dovrà munire dell’apposita. Ilè scaricabile dal sito del Ministero e lo si dovrà portare con sé ogni volta che ci si sposta.certificazione Ildiè richiesto nei giorni critici, ovvero in zona rossa, ma anchesi è in zona arancione se si deve uscire dal proprio comune per necessità, per esigenze lavorative o per salute e urgenza. Nei giorni festivi saranno consentiti gli spostamenti all’interno del proprio comune e a quelli vicini nel raggio di 30 chilometri se il proprio comune ha una popolazione non superiore ai 5mila abitanti. Gli spostamenti da una regione all’altra sono consentiti ...

fanpage : Autocertificazione #Capodanno2021, il modulo da scaricare - QuotidianPost : Capodanno: modulo di autocertificazione quando serve? - infoitinterno : Autocertificazione, modulo per gli spostamenti a Capodanno: come compilarlo e quando serve - Adnkronos : Scarica il modulo - statodelsud : Autocertificazione, modulo per gli spostamenti a Capodanno: come compilarlo e quando serve -