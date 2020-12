Becky Hammon è diventata la prima donna a guidare una squadra NBA (Di giovedì 31 dicembre 2020) Becky Hammon stanotte è diventata la prima donna capo-allenatrice in una partita di NBA. È successo nella partita tra i suoi San Antonio Spurs e i Los Angeles Lakers , vinta dai gialoviola 121-107. L'... Leggi su leggo (Di giovedì 31 dicembre 2020)stanotte èlacapo-allenatrice in una partita di NBA. È successo nella partita tra i suoi San Antonio Spurs e i Los Angeles Lakers , vinta dai gialoviola 121-107. L'...

Eurosport_IT : Una bellissima prima volta per il mondo dello sport ???? #NBA | #Hammon - MediasetTgcom24 : La 43enne Becky Hammon è diventata la prima donna ad allenare una squadra in una partita NBA… - ilpost : Becky Hammon è diventata la prima donna ad allenare in una partita di NBA - Fprime86 : RT @dchinellato: Becky Hammon dice di aver scoperto che avrebbe allenato gli Spurs quando Pop è stato espulso alla fine del primo tempo. “O… - JetLagEconomist : Volevo raccontarvi che stanotte Becky Hammon è diventata la prima donna a dirigere come allenatore principale una s… -