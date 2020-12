Roma, affittano case in centro per Capodanno: scoperti i furbetti dell’ultimo assembramento del 2020 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) A poche ore dal 2021 implodono sui social quelli «dell’ultimo assembramento dell’anno»: coloro che non si arrendono davanti alla pandemia. Persone che tentano in tutti i modi di non privarsi del veglione di Capodanno: gli irriducibili, gli irrispettosi. Organizzarsi per una festa privata, però, non sembra così difficile per nessuno di loro: basta andare sui social. Facebook, Telegram, Instagram, annunci d’ogni genere che propongono appartamenti in centro storico e casali nei dintorni in affitto solo ‘per Capodanno’. Leggi anche: Cisterna, pranzo con balli e trenini nel ristorante senza mascherina: sanzionato anche un consigliere comunale L’incoscienza dell’ultimo assembramento dell’anno C’è chi ha già ordinato la cena d’asporto, chi oggi si affretterà per comprare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 30 dicembre 2020) A poche ore dal 2021 implodono sui social quelli «dell’anno»: coloro che non si arrendono davanti alla pandemia. Persone che tentano in tutti i modi di non privarsi del veglione di: gli irriducibili, gli irrispettosi. Organizzarsi per una festa privata, però, non sembra così difficile per nessuno di loro: basta andare sui social. Facebook, Telegram, Instagram, annunci d’ogni genere che propongono appartamenti instorico e casali nei dintorni in affitto solo ‘per’. Leggi anche: Cisterna, pranzo con balli e trenini nel ristorante senza mascherina: sanzionato anche un consigliere comunale L’incoscienzadell’anno C’è chi ha già ordinato la cena d’asporto, chi oggi si affretterà per comprare ...

CorriereCitta : Roma, affittano case in centro per Capodanno: scoperti i furbetti dell’ultimo assembramento del 2020 - _RomamoR : @Segnoditerra1 @airbnb_it No no lo affittano per muoversi. A Roma non puoi sostare in città con un camper, a meno che tu non sia un Rom. - _vibrantyouth : I gruppi per scambiare info sulle scuole di specializzazione sono diventati dei gruppi per annunci immobiliari, e u… - Dorayak32242725 : @Maria07163519 Qui a Roma li chiamano continuamente per le bagarre degli stranieri a cui affittano i posti letto ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma affittano Roma, affittano case in centro per Capodanno: scoperti i furbetti dell’ultimo assembramento del 2020 Il Corriere della Città Case in affitto per San Silvestro a Roma, faro sui furbetti del veglione

I social, monitorati dalle forze dell'ordine, pullulano di annunci che propongono appartamenti in centro storico e casali fuori porta in affitto "per ...

Case inagibili, raccolta fondi per gli sfollati

Già 13.600 euro di donazioni per fronteggiare l’emergenza. Tra i condòmini c’è chi è polemico: "Abbandonati dal Comune" ...

I social, monitorati dalle forze dell'ordine, pullulano di annunci che propongono appartamenti in centro storico e casali fuori porta in affitto "per ...Già 13.600 euro di donazioni per fronteggiare l’emergenza. Tra i condòmini c’è chi è polemico: "Abbandonati dal Comune" ...