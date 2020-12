Oroscopo Scorpione 2021 di Giornal.it – Previsioni per amore, lavoro e fortuna (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Cari Scorpione, il vostro Oroscopo per il 2021 parla di un anno agitato, quasi smanioso. Voi vorrete esplorare nuovi orizzonti, ma dovrete farlo con elasticità, con la consapevolezza che le cose potrebbero non andare per il verso giusto. Chi di recente ha chiuso qualche rapporto sbagliatio, in amore o nel lavoro, avrà buone possibilità di ritrovare la serenità. C’è chi scoprirà nuove passioni, che traslocherà in una nuova casa. Di certo, non sarete più in grado di tollerare alcune situazioni, ma Giove, Saturno e Urano vi sproneranno a liberarvi di molti pesi inutili. Andrete incontri a momenti di nervosismo, di battaglie e perfino di maggiore austerità. Sappiate, però, che ogni rottura, ogni chiusura porterà a nuovi inizi, a rapporti più felici. In poche parole, il 2021 sarà un anno di ... Leggi su giornal (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Cari, il vostroper ilparla di un anno agitato, quasi smanioso. Voi vorrete esplorare nuovi orizzonti, ma dovrete farlo con elasticità, con la consapevolezza che le cose potrebbero non andare per il verso giusto. Chi di recente ha chiuso qualche rapporto sbagliatio, ino nel, avrà buone possibilità di ritrovare la serenità. C’è chi scoprirà nuove passioni, che traslocherà in una nuova casa. Di certo, non sarete più in grado di tollerare alcune situazioni, ma Giove, Saturno e Urano vi sproneranno a liberarvi di molti pesi inutili. Andrete incontri a momenti di nervosismo, di battaglie e perfino di maggiore austerità. Sappiate, però, che ogni rottura, ogni chiusura porterà a nuovi inizi, a rapporti più felici. In poche parole, ilsarà un anno di ...

Scorpione_astro : 30/dic/2020: Numeri fortunati => Per saperne di più: - Giusy69802626 : Tommaso mi. Eri un po simpatico ma. Dopo oroscopo dello scorpione devi lavarti la. Bocca 100000000 volte p… - quitemisshome_ : RT @weirdooniall: Tommaso fai un bell'oroscopo per lo scorpione, non fare come l'anno scorso che devo ancora riprendermi ?????????? #GFVIP htt… - weirdooniall : Tommaso fai un bell'oroscopo per lo scorpione, non fare come l'anno scorso che devo ancora riprendermi ??????????… - Scorpione_astro : 30/dic/2020: Oroscopo del giorno => Per saperne di più: -