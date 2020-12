Non si preoccupa di essere in ospedale: picchia la moglie davanti a tutti (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Succede a Soresina, provincia di Cremona, dove un marito picchia violentemente la moglie, anche se i due sono in ospedale. Un uomo di 46 anni ha prima minacciato e poi aggredito violentemente la moglie. Questo fatto terribile, anche se ormai all’ordine del giorno, contiene un dettaglio ancora più infimo: i due infatti erano ricoverati in ospedale in isolamento perché positivi al covid. La violenza è avvenuta a Soresina, in provincia di Cremona, nella giornata di lunedì 28 dicembre, nella struttura ospedaliera locale. L’aggressione è stata subito bloccata dagli infermieri: l’uomo aveva iniziato minacciando e dicendo insulti alla donna, per poi aggredirla con pugni e schiaffi. Il personale sanitario ha successivamente avvisato i carabinieri ed i due resteranno isolati fino a che non ... Leggi su chenews (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Succede a Soresina, provincia di Cremona, dove un maritoviolentemente la, anche se i due sono in. Un uomo di 46 anni ha prima minacciato e poi aggredito violentemente la. Questo fatto terribile, anche se ormai all’ordine del giorno, contiene un dettaglio ancora più infimo: i due infatti erano ricoverati inin isolamento perché positivi al covid. La violenza è avvenuta a Soresina, in provincia di Cremona, nella giornata di lunedì 28 dicembre, nella struttura ospedaliera locale. L’aggressione è stata subito bloccata dagli infermieri: l’uomo aveva iniziato minacciando e dicendo insulti alla donna, per poi aggredirla con pugni e schiaffi. Il personale sanitario ha successivamente avvisato i carabinieri ed i due resteranno isolati fino a che non ...

Succede a Soresina, provincia di Cremona, dove un marito picchia violentemente la moglie, anche se i due sono in ospedale.

"Prima i loro interessi, poi l'Italia". Governo, 'j'accuse' di Montezemolo

"Sono molto preoccupato di vedere una situazione generale in cui non si mettono al centro i veri interessi del Paese". Lo afferma ad Affaritaliani.it il presidente di Ntv Luca Cordero di Montezemolo c ...

