Massimo Ranieri, sapete cosa faceva prima del successo? Non immaginereste mai (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Massimo Ranieri, sapete che cosa faceva prima del successo il grandissimo artista? Resterete senza parole. Un artista dal talento straordinario, Massimo Ranieri ha segnato completamente il mondo della musica, con la sua incredibile voce. Principalmente è un attore di teatro e cantante di musica leggera, ma nel corso degli anni è entrato anche nel mondo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 30 dicembre 2020)chedelil grandissimo artista? Resterete senza parole. Un artista dal talento straordinario,ha segnato completamente il mondo della musica, con la sua incredibile voce. Principalmente è un attore di teatro e cantante di musica leggera, ma nel corso degli anni è entrato anche nel mondo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

salutamincasa : Me la ricordavo diversa la canzone di Massimo Ranieri. - starkmora_ : RT @fyrewinter: Diego Luna fancam bc it's his birthday and he deserves it. (si, è la versione in spagnolo di Se Bruciasse La Città, Massim… - geisperanza : ma chi è questo massimo ranieri giapponese - SMSNEWSOFFICIAL : Su Rai3 quarto e ultimo appuntamento con Massimo Ranieri a “Qui e adesso”. Tra gli ospiti della puntata Gianna Nann… - Barby_S_L : Questa notte ho sognato che Massimo Ranieri aveva fatto un corso di interior design e stava rifacendo casa a Mara V… -