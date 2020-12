LIVE Sci alpino, Discesa Bormio in DIRETTA: Dominik Paris sfiora la vittoria, è quarto a 13 centesimi da Mayer! (Di mercoledì 30 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.13 L’austriaco Daniel Hemetsberger conclude la sua Discesa in 21a posizione a 1.59. 13.12 Il canadese Jeffrey Read si ferma in 29a posizione a 2.38 13.11 L’austriaco Christopher Neumayer non va oltre il 24° posto a 2.15. 13.10 Il francese Brice Roger conclude la sua gara in 17a posizione a 1.38. 13.08 Il nostro Davide Cazzaniga arriva a metà gara con un distacco di 1.84 da Mayer e finisce 31° a 3.17. 13.06 Christian Walder arriva con 72 centesimi di ritardo al secondo intermedio, quindi 1.31 al terzo. Si ferma in 25a posizione a 2.35. 13.04 Riparte la gara. Tocca ora all’austriaco Christian Walder con il pettorale numero 37. 13.00 Mentre Giraud Moine è ancora fermo sul tracciato riproponiamo la classifica dopo 36 discese. La gara è stata vinta dall’austriaco Mayer con 0.04 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.13 L’austriaco Daniel Hemetsberger conclude la suain 21a posizione a 1.59. 13.12 Il canadese Jeffrey Read si ferma in 29a posizione a 2.38 13.11 L’austriaco Christopher Neumayer non va oltre il 24° posto a 2.15. 13.10 Il francese Brice Roger conclude la sua gara in 17a posizione a 1.38. 13.08 Il nostro Davide Cazzaniga arriva a metà gara con un distacco di 1.84 da Mayer e finisce 31° a 3.17. 13.06 Christian Walder arriva con 72di ritardo al secondo intermedio, quindi 1.31 al terzo. Si ferma in 25a posizione a 2.35. 13.04 Riparte la gara. Tocca ora all’austriaco Christian Walder con il pettorale numero 37. 13.00 Mentre Giraud Moine è ancora fermo sul tracciato riproponiamo la classifica dopo 36 discese. La gara è stata vinta dall’austriaco Mayer con 0.04 ...

