La lettera di Liliana Segre ai No vax: “Non fatene una questione ideologica” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) In una lettera di Liliana Segre pubblicata sul quotidiano La Stampa, la senatrice si rivolge ai no vax pregandoli di vaccinarsi. Liliana Segre ha anche espresso la sua vicinanza all’infermiera Claudia Alivernini, che proprio negli scorsi giorni ha ricevuto insulti e minacce dai no vax. “Dobbiamo decidere di chi vogliamo fidarci e anche se sembra scontato, posso capire che per alcuni non sia così semplice. Ognuno insomma, si ritrova da solo di fronte alla propria coscienza. Così posso dirvi ciò che farò io: appena sarà possibile mi vaccinerò. E dico di più: è una scelta che avrei fatto in qualunque momento della mia lunga vita”, ha scritto la senatrice. “Ho sempre fatto vaccini, quelli ritenuti utili e indispensabili e adesso penso che vaccinarsi contro il Covid-19 sia una scelta che dovrebbe essere ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020) In unadipubblicata sul quotidiano La Stampa, la senatrice si rivolge ai no vax pregandoli di vaccinarsi.ha anche espresso la sua vicinanza all’infermiera Claudia Alivernini, che proprio negli scorsi giorni ha ricevuto insulti e minacce dai no vax. “Dobbiamo decidere di chi vogliamo fidarci e anche se sembra scontato, posso capire che per alcuni non sia così semplice. Ognuno insomma, si ritrova da solo di fronte alla propria coscienza. Così posso dirvi ciò che farò io: appena sarà possibile mi vaccinerò. E dico di più: è una scelta che avrei fatto in qualunque momento della mia lunga vita”, ha scritto la senatrice. “Ho sempre fatto vaccini, quelli ritenuti utili e indispensabili e adesso penso che vaccinarsi contro il Covid-19 sia una scelta che dovrebbe essere ...

