Uomini e Donne, Davide ha fatto la scelta? Beatrice pubblica un messaggio criptico: “E va bene così…” (FOTO) (Di martedì 29 dicembre 2020) In questi giorni dovrebbe essere registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, probabilmente quella inerente la scelta di Davide. Ad ogni modo, prima che potessero essere diffuse le anticipazioni inerenti la registrazione in questione, sul web sono apparsi degli indizi. Poche ore fa, infatti, Beatrice Buonocore, corteggiatrice di Davide, ha pubblicato una IG Storie alquanto criptica. Per molti fan, le sue parole sono state un velato riferimento a quanto potrebbe essere accaduto nel talk show pomeridiano. Vediamo cosa è emerso. Il post criptico di Beatrice sulla probabile scelta di Davide La scelta di Davide a Uomini e Donne è ormai ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 29 dicembre 2020) In questi giorni dovrebbe essere registrata una nuova puntata di, probabilmente quella inerente ladi. Ad ogni modo, prima che potessero essere diffuse le anticipazioni inerenti la registrazione in questione, sul web sono apparsi degli indizi. Poche ore fa, infatti,Buonocore, corteggiatrice di, hato una IG Storie alquanto criptica. Per molti fan, le sue parole sono state un velato riferimento a quanto potrebbe essere accaduto nel talk show pomeridiano. Vediamo cosa è emerso. Il postdisulla probabilediLadiè ormai ...

matteosalvinimi : Per Natale e sempre, con le donne e gli uomini in divisa che onorano l'Italia ???? - Viminale : #Lamorgese vicina alle donne e agli uomini di #Vigilidelfuoco per la perdita del collega Tonello Scanu, deceduto in… - elenabonetti : Grazie alla ricerca scientifica oggi inizia in tutta Europa la campagna di vaccinazione per sconfiggere l'epidemia.… - Fabienik : RT @lostjnpieces: SDG: “Io la conosco perché mi chiamò anni fa per partecipare ad un Uomini e Donne, Stefy tu la conosci?” Stefania: “si mi… - AlbyPiero : RT @ChrisPeverieri: #Argentina | Domani al Senato si vota per #AbortoLegal2020 e Clarín ci tiene a far sapere che è un giornalaccio del pat… -