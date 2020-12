Toninelli: “Renzi? Non fatemi commentare, ha creato un acronimo che porta sfiga” (Di martedì 29 dicembre 2020) “Non commento Matteo Renzi. Abbiamo appena discusso delle manovra e devo parlare di uno che crea un acronimo che porta pure sfiga?“. Così Danilo Toninelli, senatore del M5s, ai giornalisti che gli chiedevano conto delle proposte presentate ieri dal leader di Italia viva. “Conte sta lavorando come non ho mai visto fare. Teniamocelo stretto”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) “Non commento Matteo. Abbiamo appena discusso delle manovra e devo parlare di uno che crea unchepure?“. Così Danilo, senatore del M5s, ai giornalisti che gli chiedevano conto delle proposte presentate ieri dal leader di Italia viva. “Conte sta lavorando come non ho mai visto fare. Teniamocelo stretto”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

serenel14278447 : ?? Governo, Toninelli: 'Renzi? Ha pure creato un acronimo che porta sfiga' - AnyVitale : RT @DiReddito: #Renzi, quello che disse a Toninelli che Fincantieri non costruiva ponti, ma navi vorrebbe spiegare a tutti come spendere i… - Majden3 : RT @DiReddito: #Renzi, quello che disse a Toninelli che Fincantieri non costruiva ponti, ma navi vorrebbe spiegare a tutti come spendere i… - GilardiNad : RT @DiReddito: #Renzi, quello che disse a Toninelli che Fincantieri non costruiva ponti, ma navi vorrebbe spiegare a tutti come spendere i… - Cavalodiritorno : RT @DiReddito: #Renzi, quello che disse a Toninelli che Fincantieri non costruiva ponti, ma navi vorrebbe spiegare a tutti come spendere i… -