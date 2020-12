Salva una donna che stava tentando il suicidio: ecco chi è l’autista Atac ‘eroe’, arriva l’onorificenza di Mattarella (Di martedì 29 dicembre 2020) Ha un volto e un nome l’eroe che il 3 settembre scorso ha Salvato una donna che stava tentando il suicidio. Lei voleva farla finita e aveva deciso di buttarsi dal Ponte delle Valli, tra viale Libia e via Conca d’Oro. Ma lui, Danilo Galli, autista dell’Atac non ci ha pensato due volte: ha fermato il bus della linea 38, si è scusato con i passeggeri, è sceso di corsa ed è andato ad acciuffare la donna. Scena notata in contemporanea dai poliziotti di una pattuglia in transito, che sono anche loro corsi in aiuto. I tre uomini sono riusciti a Salvare l’aspirante suicida, facendola desistere dai suoi propositi e portandola al sicuro. Oggi Danilo Galli, 40 anni, è stato nominato Cavaliere al Merito dal Presidente della Repubblica Sergio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 29 dicembre 2020) Ha un volto e un nome l’eroe che il 3 settembre scorso hato unacheil. Lei voleva farla finita e aveva deciso di buttarsi dal Ponte delle Valli, tra viale Libia e via Conca d’Oro. Ma lui, Danilo Galli, autista dell’non ci ha pensato due volte: ha fermato il bus della linea 38, si è scusato con i passeggeri, è sceso di corsa ed è andato ad acciuffare la. Scena notata in contemporanea dai poliziotti di una pattuglia in transito, che sono anche loro corsi in aiuto. I tre uomini sono riusciti are l’aspirante suicida, facendola desistere dai suoi propositi e portandola al sicuro. Oggi Danilo Galli, 40 anni, è stato nominato Cavaliere al Merito dal Presidente della Repubblica Sergio ...

Due ore di panico per un incendio che nella serata di ieri si è sviluppato in una falegnameria a Leni, piccolo Comune di Salina nelle Eolie. Le fiamme si sono propagate anche nella tettoia di una abit ...

Tom Hanks ha dichiarato che l'MCU (MArvel Cinematic Universe) potrebbe contribuire enormemente alla salvaguardia delle sale cinematografiche.

Due ore di panico per un incendio che nella serata di ieri si è sviluppato in una falegnameria a Leni, piccolo Comune di Salina nelle Eolie. Le fiamme si sono propagate anche nella tettoia di una abit ...Tom Hanks ha dichiarato che l'MCU (MArvel Cinematic Universe) potrebbe contribuire enormemente alla salvaguardia delle sale cinematografiche.