Roger Federer e Serena Williams | 40 anni nel 2021 | per quanto ancora in campo?

King Roger and The Queen. I soprannomi raccontano la nobiltà del tennis, non bastasse la bacheca di trofei che Roger Federer e Serena Williams possono vantare. Negli anni è la longevità che ha stupito e provocato ammirazione. Nel 2021 compiono entrambi quarant'anni, come Zlatan Ibrahimovic, altro esempio dello sport che è sempre più anche questione per «vecchietti».

