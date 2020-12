Recovery: Pd oggi al Mef con Orlando e D’Elia in videocall (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic. (Adnkronos) – Il Partito Democratico sarà rappresentato all’incontro del pomeriggio al Mef sulla bozza del Recovery Plan dal vicesegretario, Andrea Orlando, e dalla portavoce delle Donne Pd, Cecilia D’Elia, che hanno partecipato al tavolo di maggioranza sul programma. Entrambi gli esponenti dem saranno collegati da remoto. L’incontro è previsto per le 17. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic. (Adnkronos) – Il Partito Democratico sarà rappresentato all’incontro del pomeriggio al Mef sulla bozza delPlan dal vicesegretario, Andrea, e dalla portavoce delle Donne Pd, Cecilia, che hanno partecipato al tavolo di maggioranza sul programma. Entrambi gli esponenti dem saranno collegati da remoto. L’incontro è previsto per le 17. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TeresaBellanova : Il piano per il Recovery così com'è non va bene. Per noi di @ItaliaViva le priorità sono chiare: Cultura, Infrastru… - repubblica : Gentiloni: rischio Recovery. L’Italia acceleri le riforme - #Buongiorno con la #primapagina di Repubblica di oggi… - ItaliaViva : Oggi alle 18 presenteremo il progetto di Italia Viva per il Recovery Plan. Potrete seguire la conferenza stampa in… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Recovery: oggi primo giro di incontri al Mef: 24 ore per l'accordo - infoitinterno : Recovery: oggi primo giro di incontri al Mef: 24 ore per l'accordo -