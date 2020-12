**Quirinale: Don Tarcisio Moreschi e Fausta Pina, la speranza è in un villaggio** (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic. (Adnkronos) – Don Tarcisio Moreschi, 73 anni, originario della diocesi di Brescia, appena ordinato (a Malonno, nel 1975), parte come Fidei Donum per l’Africa dove opera da 36 anni. Dal 1993, dopo il Burundi e l’ex Zaire (attuale Repubblica del Congo), è in Tanzania. In tutti questi anni realizza chiese, orfanotrofi, scuole, un ospedale, un centro per bambini disabili e un servizio di assistenza sanitaria per madri sole affette da Hiv/Aids. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic. (Adnkronos) – Don, 73 anni, originario della diocesi di Brescia, appena ordinato (a Malonno, nel 1975), parte come Fidei Donum per l’Africa dove opera da 36 anni. Dal 1993, dopo il Burundi e l’ex Zaire (attuale Repubblica del Congo), è in Tanzania. In tutti questi anni realizza chiese, orfanotrofi, scuole, un ospedale, un centro per bambini disabili e un servizio di assistenza sanitaria per madri sole affette da Hiv/Aids. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : **Quirinale: Don Tarcisio Moreschi e Fausta Pina, la speranza è in un villaggio**... - TV7Benevento : **Quirinale: Don Luigi D'Errico, accoglienza per i disabili e non solo**... - lore526 : RT @Italiantifa: Espriamiamo la nostra vicinanza e solidarietà a Don Massimo Biancalani il prete dei poveri e degli emarginati .Il vile at… - xyz72632583 : @QuinziUgo @Quirinale Bellissimo! Non l'avrei apprezzato senza le sue indicazioni. Le faccio i miei più cari auguri… -

Ultime Notizie dalla rete : **Quirinale Don Quirinale: Don Luigi D'Errico, accoglienza per i disabili e non solo La Sicilia Ricordando il monumento del “pane” dell’Ordine di Malta

Ha avuto luogo ieri mattina la cerimonia in ricordo del “Forno del pane” allestito dal Corpo Militare dell’Ordine di Malta ...

Quirinale: ecco i 36 eroi di ogni giorno premiati da Mattarella

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - Sono 36 le cittadine e i cittadini che anche quest'anno il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto premiare con l'Onorificenza al merito della Repubblica ...

Ha avuto luogo ieri mattina la cerimonia in ricordo del “Forno del pane” allestito dal Corpo Militare dell’Ordine di Malta ...Roma, 29 dic. (Adnkronos) - Sono 36 le cittadine e i cittadini che anche quest'anno il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto premiare con l'Onorificenza al merito della Repubblica ...