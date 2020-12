Nocera Inferiore, allerta meteo arancione: attivato il Coc (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIn seguito al bollettino previsionale delle condizioni metereologiche del S.O.R.U della Regione Campania che ha segnalato la criticità di colore arancione sul territorio comunale a partire dalle 18 di stasera e fino alle 18 di mercoledi 30 dicembre 2020, il sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato ha deciso di attivare il centro operativo comunale. Il Coc, in forma di presidio, è la struttura organizzativa comunale atta a svolgere, in caso di necessità, attività di monitoraggio e coordinamento degli interventi. Si rammenta che il livello di allerta arancione prevede un moderato rischio idrogeologico diffuso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIn seguito al bollettino previsionale delle condizioni metereologiche del S.O.R.U della Regione Campania che ha segnalato la criticità di coloresul territorio comunale a partire dalle 18 di stasera e fino alle 18 di mercoledi 30 dicembre 2020, il sindaco diManlio Torquato ha deciso di attivare il centro operativo comunale. Il Coc, in forma di presidio, è la struttura organizzativa comunale atta a svolgere, in caso di necessità, attività di monitoraggio e coordinamento degli interventi. Si rammenta che il livello diprevede un moderato rischio idrogeologico diffuso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

