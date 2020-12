Fabio Volo, una storia commovente: ecco il suo più grande successo nella vita (Di martedì 29 dicembre 2020) Fabio Volo svela il suo successo più grande. Il retroscena sul rapporto con il papà: il racconto del conduttore radiofonico Fonte foto: FacebookFabio Volo è un attore, scrittore e conduttore radiofonico. Padre di due figli, ora sono lontani i giorni in cui ha fatto dei sacrifici per arrivare dove è arrivato. Intervistato dal Corriere della Sera, ha spiegato che il suo più grande successo è stato aiutare il padre con i suoi problemi economici. Infatti, prima che Giovanni Bonetti (così il nome del padre) morisse, Fabio è riuscito a saldare tutti i suoi debiti e a regalargli una dimora dove trascorrere gli ultimi giorni. Per alcuni il successo equivale a fare soldi, comprare belle macchine, ostentare ... Leggi su chenews (Di martedì 29 dicembre 2020)svela il suopiù. Il retroscena sul rapporto con il papà: il racconto del conduttore radiofonico Fonte foto: Facebookè un attore, scrittore e conduttore radiofonico. Padre di due figli, ora sono lontani i giorni in cui ha fatto dei sacrifici per arrivare dove è arrivato. Intervistato dal Corriere della Sera, ha spiegato che il suo piùè stato aiutare il padre con i suoi problemi economici. Infatti, prima che Giovanni Bonetti (così il nome del padre) morisse,è riuscito a saldare tutti i suoi debiti e a regalargli una dimora dove trascorrere gli ultimi giorni. Per alcuni ilequivale a fare soldi, comprare belle macchine, ostentare ...

