Vaccino, Profumo (ACRI): “Serve una mirata campagna informativa di accompagnamento” (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Sul Vaccino l’Unione Europea si è mossa unita, con una strategia condivisa per accelerare lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di vaccini anti Covid-19. È un’ottima notizia, dopo tensioni e divisioni“, secondo il presidente dell’ACRI Francesco Profumo. “Il Vaccino è una grande vittoria per la ricerca scientifica, che in pochi mesi ha fatto quello che, poco tempo fa, si faceva in 10 anni e ha saputo elaborare una risposta efficace a una situazione senza precedenti. Anche alcune Fondazioni di origine bancaria del nostro Paese hanno investito in questi settori, e continueranno a farlo, con ulteriori risorse”, ha aggiunto il presidente dell’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio. Con l’inizio della somministrazione delle dosi in tutti i paesi UE, parte il percorso verso un lento ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Sull’Unione Europea si è mossa unita, con una strategia condivisa per accelerare lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di vaccini anti Covid-19. È un’ottima notizia, dopo tensioni e divisioni“, secondo il presidente dell’Francesco. “Ilè una grande vittoria per la ricerca scientifica, che in pochi mesi ha fatto quello che, poco tempo fa, si faceva in 10 anni e ha saputo elaborare una risposta efficace a una situazione senza precedenti. Anche alcune Fondazioni di origine bancaria del nostro Paese hanno investito in questi settori, e continueranno a farlo, con ulteriori risorse”, ha aggiunto il presidente dell’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio. Con l’inizio della somministrazione delle dosi in tutti i paesi UE, parte il percorso verso un lento ...

Agenparl : Profumo: Il vaccino anti covid-19 è uno straordinario successo della ricerca - - Borzonilaura1 : @RaiNews Tanti fiori ovunque non servono . Soldi spesi male . Il vaccino non ha bisogno di accattivante Pubblicita… - Chribuzz1 : C’è una sola capacità di persuasione per quanto riguarda l’accettazione del #vaccino, e comporta un rischio: dare d… - ABrusaaa : RT @hipsterdelcazzo: “Si sente un inebriante profumo di raffle per il vaccino davanti a slam jam in via Lanza” - hipsterdelcazzo : “Si sente un inebriante profumo di raffle per il vaccino davanti a slam jam in via Lanza” -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Profumo Vaccino, Profumo (ACRI): "Serve una mirata campagna informativa di accompagnamento" Teleborsa Vaccino, Profumo (ACRI): "Serve una mirata campagna informativa di accompagnamento"

"Sul vaccino l’Unione Europea si è mossa unita, con una strategia condivisa per accelerare lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di ...

Covid: Profumo (Acri), su vaccino Unione europea si è mossa unita

Il presidente di Acri, Francesco Profumo, dichiara che "sul vaccino l'Unione europea si è mossa unita, con una strategia condivisa per ...

"Sul vaccino l’Unione Europea si è mossa unita, con una strategia condivisa per accelerare lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di ...Il presidente di Acri, Francesco Profumo, dichiara che "sul vaccino l'Unione europea si è mossa unita, con una strategia condivisa per ...