Scossa di terremoto di magnitudo 5.2 in Croazia (Di lunedì 28 dicembre 2020) Data: 28/12/2020Ora: 06:28:06 localeArea: 47 km SSE di Zagreb (Croazia)Lat: 45.4255Lon: 16.2261magnitudo: 5.2Profondita': 0.0000 kmStazioni utilizzate: 71 distanza dal Friuli Venezia Giulia:186 km E di San Dorligo della Valle (Trieste) Avvertenza: localizzazione automatica PRELIMINAREdati soggetti a revisione da parte dei sismologi del CRS Acquisizione ed elaborazione dati sismologici affidata aOGS – Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica SperimentaleDipartimento Centro di Ricerche Sismologiche – Udine

