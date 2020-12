iOS 14.3 causa malfunzionamenti con caricabatterie wireless di terze parti (Di lunedì 28 dicembre 2020) iOS 14.3 causa problemi con caricatori wireless di terze parti, rilasciata ufficialmente il 15 dicembre, da Apple ancora nessuna dichiarazione in merito. Alcuni rapporti recenti affermano che dopo l’aggiornamento, un gran numero di caricabatterie wireless magnetici di terze parti smette di funzionare. Oltre a supportare Apple Fitness+ e AirPods Max, iPhone 12 dual-SIM e altri importanti aggiornamenti, risolve anche l’impossibilità di caricare in modalità wireless. Inoltre, risolve l’incapacità dell’iPhone di caricarsi alla massima potenza. Tempi di ricarica iPhone 12 Mini con batteria da 2227 mAh iOS 14.3 causa problemi con caricatori wireless di terze parti Ad ... Leggi su pantareinews (Di lunedì 28 dicembre 2020) iOS 14.3problemi con caricatoridi, rilasciata ufficialmente il 15 dicembre, da Apple ancora nessuna dichiarazione in merito. Alcuni rapporti recenti affermano che dopo l’aggiornamento, un gran numero dimagnetici dismette di funzionare. Oltre a supportare Apple Fitness+ e AirPods Max, iPhone 12 dual-SIM e altri importanti aggiornamenti, risolve anche l’impossibilità di caricare in modalità. Inoltre, risolve l’incapacità dell’iPhone di caricarsi alla massima potenza. Tempi di ricarica iPhone 12 Mini con batteria da 2227 mAh iOS 14.3problemi con caricatoridiAd ...

Per risolvere il problema delle alle voragini sulle strade, che in India ogni anno sono causa di migliaia di morti e feriti, è stata creata un'app gratuita che consente di individuare e segnalare auto ...

iOS 14.3 causa problemi con alcuni caricabatterie wireless di terze parti

Nelle ultime ore stanno arrivando delle segnalazioni che descrivono problemi con alcuni caricabatterie wireless di terze parti dopo l'update ad iOS 14.3.

