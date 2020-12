Età non riconosciuta: a 101 anni non ottiene lo SPID (Di lunedì 28 dicembre 2020) A 101 anni prova a richiedere lo SPID attraverso il sistema Infocert ma il sistema non riconosce l’età: la storia riportata dal Codacons Gli ultracentenari italiani rischiano di non poter avere una identità digitale, e di conseguenza di non poter accedere a numerosi servizi della P.A. che richiedono il possesso dello SPID per completare le… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 28 dicembre 2020) A 101prova a richiedere loattraverso il sistema Infocert ma il sistema non riconosce l’età: la storia riportata dal Codacons Gli ultracentenari italiani rischiano di non poter avere una identità digitale, e di conseguenza di non poter accedere a numerosi servizi della P.A. che richiedono il possesso delloper completare le… L'articolo Corriere Nazionale.

