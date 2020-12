Crotone, Cordaz: «Salvezza prima possibile. Inter? Difficile ma ci proviamo» (Di lunedì 28 dicembre 2020) Alex Cordaz, portiere del Crotone, ha parlato in vista della ripresa del campionato che vedrà i calabresi impegnati contro l’Inter Alex Cordaz, portiere del Crotone, ha parlato ai canali ufficiali del club verso la gara contro l’Inter. Crotone – «C’è da arrivare il prima possibile intorno a 35-40 punti e di strada da fare ce n’è ancora molta. Stanno iniziando a passare sempre più partite, quindi il margine di errore è sempre più ridotto. Dobbiamo cercare di riuscire a far punti ovunque, senza guardare contro chi giochiamo, altrimenti la classifica si fa sempre più Difficile. Nel complesso penso sia stato bello e decisivo ritornare nel massimo campionato, adesso viene il Difficile perché arrivarci ci si ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Alex, portiere del, ha parlato in vista della ripresa del campionato che vedrà i calabresi impegnati contro l’Alex, portiere del, ha parlato ai canali ufficiali del club verso la gara contro l’– «C’è da arrivare ilintorno a 35-40 punti e di strada da fare ce n’è ancora molta. Stanno iniziando a passare sempre più partite, quindi il margine di errore è sempre più ridotto. Dobbiamo cercare di riuscire a far punti ovunque, senza guardare contro chi giochiamo, altrimenti la classifica si fa sempre più. Nel complesso penso sia stato bello e decisivo ritornare nel massimo campionato, adesso viene ilperché arrivarci ci si ...

