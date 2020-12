Cose per cui sono grata al 2020 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Qualche anno fa ho passato un momento davvero difficile. Mi ero appena lasciata, avevo un sacco di problemi a lavoro e l’ansia aveva iniziato a farmi visita con attacchi sempre più pesanti. In quel periodo ho incontrato una persona che mi ha suggerito due cose che lì per lì ho ignorato, ma a cui ho ripensato in questi ultimi mesi dell’anno più assurdo che abbia mai vissuto: la meditazione e il diario della gratitudine. La prima l’ho provata in modo saltuario l’anno scorso quando l’ansia era diventata così pesante che scoppiavo a piangere sugli autobus: sono troppo poco costante per trarne un reale beneficio ma almeno ho imparato come usare il respiro, e quando ti manca l’aria sapere che c’è un modo per smettere di affogare è un jolly non da poco. Leggi su vanityfair (Di lunedì 28 dicembre 2020) Qualche anno fa ho passato un momento davvero difficile. Mi ero appena lasciata, avevo un sacco di problemi a lavoro e l’ansia aveva iniziato a farmi visita con attacchi sempre più pesanti. In quel periodo ho incontrato una persona che mi ha suggerito due cose che lì per lì ho ignorato, ma a cui ho ripensato in questi ultimi mesi dell’anno più assurdo che abbia mai vissuto: la meditazione e il diario della gratitudine. La prima l’ho provata in modo saltuario l’anno scorso quando l’ansia era diventata così pesante che scoppiavo a piangere sugli autobus: sono troppo poco costante per trarne un reale beneficio ma almeno ho imparato come usare il respiro, e quando ti manca l’aria sapere che c’è un modo per smettere di affogare è un jolly non da poco.

