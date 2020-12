Torrechannelit : Torre del Greco – Emergenza Coronavirus: 10 nuovi casi, 53 guariti e 5 decessi - StabiaChannel : #Cronaca #Torre Annunziata - Emergenza Coronavirus: 11 nuovi contagi e 18 guarigioni LEGGI LA NEWS:… - lightmoon972 : RT @NapoliToday: #Cronaca Coronavirus a Torre Annunziata, diminuiscono i positivi - NapoliToday : #Cronaca Coronavirus a Torre Annunziata, diminuiscono i positivi - Torrechannelit : Torre Annunziata – Emergenza Coronavirus: 11 nuovi casi e 18 guarigioni -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Torre

TorreSette

Altri cinque morti di Covid 19 a Torre del Greco. Lo annuncia il sindaco Giovanni Palomba. Le vittime sono E. T. classe 1923; D. P. V. classe 1937; V. L. classe 1937; C. E. classe 1948; G. I. classe 1 ...Il senatore e leader di Italia Viva Matteo Renzi ha presentato in conferenza stampa le proposte alternative del partito per modificare il Recovery Plan italiano.