Conto corrente cointestato con la badante: perché è valido (Di lunedì 28 dicembre 2020) La Corte di Cassazione ha recentemente emesso un'ordinanza che contiene un principio interessante in tema di Conto corrente cointestato ed eventuali contestazioni degli eredi. Si tratta di un interessante precedente giurisprudenziale che sicuramente avrà una funzione di orientamento nei possibili futuri casi analoghi. Vediamolo in dettaglio che cosa ha deciso la Suprema Corte con l'ordinanza n. 15966 del 2020. Se ti interessa saperne di più sulle ultime novità in tema di pignoramento Conto corrente in tutta Europa, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Conto corrente cointestato e soldi prelevati dalla badante: la contitolarità è presunta L'ordinanza in questione, ovvero la n. 15966/2020, è significativa ...

