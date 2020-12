Bambin Gesù, vaccinati i primi operatori (Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma – Sono stati vaccinati contro il Covid questa mattina, nella sede di San Paolo, i primi 30 operatori sanitari dell’ospedale pediatrico Bambino Gesu’. Si tratta di medici e infermieri dell’Unita’ operative di Vaccinologia, della Pediatria multispecialistica di Palidoro e della Medina del Lavoro, che saranno poi direttamente impegnati nella vaccinazione degli altri operatori dell’Ospedale esposti al rischio di contagio da SARS-CoV2. E’ quanto si legge in una nota. Le dosi per i primi 30 vaccinati sono state consegnate dall’ospedale Spallanzani secondo il piano di distribuzione stabilito dalla Regione Lazio. Appena saranno disponibili le dosi successive, partira’ immediatamente l’attivita’ di vaccinazione del resto degli operatori del ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma – Sono staticontro il Covid questa mattina, nella sede di San Paolo, i30sanitari dell’ospedale pediatricoo Gesu’. Si tratta di medici e infermieri dell’Unita’ operative di Vaccinologia, della Pediatria multispecialistica di Palidoro e della Medina del Lavoro, che saranno poi direttamente impegnati nella vaccinazione degli altridell’Ospedale esposti al rischio di contagio da SARS-CoV2. E’ quanto si legge in una nota. Le dosi per i30sono state consegnate dall’ospedale Spallanzani secondo il piano di distribuzione stabilito dalla Regione Lazio. Appena saranno disponibili le dosi successive, partira’ immediatamente l’attivita’ di vaccinazione del resto deglidel ...

