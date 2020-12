Auguri a Pat Rafter | il gentleman australiano compie 48 anni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Patrick Michael, per tutti “Pat”, fa parte di quella cerchia di tennisti che sono entrati a far parte del cuore degli appassionati non tanto per i trofei vinti in carriera quanto per le emozioni che sapevano regalare in campo. L’ex tennistainfatti può vantare “solamente” due titoli a livello Slam (US Open 1997 e 1998) e altrettante finali (Wimbledon 2000 e 2001). Inoltre ha conquistato la vetta del ranking mondiale soltanto per una settimana, il dominio più breve della storia del tennis. Tuttavia possedeva un tennis talmente vario e spettacolare che ha fatto letteralmente innamorare i tifosi di tutto il mondo. Contraddistinto da un gioco sempre votato all’attacco che si basava soprattutto sul serve-and-volley, Patè stato uno degli ultimi interpreti di una tipologia di tennis che oggi è praticamente ...