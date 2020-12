Vax Day: E-R,11 sanitari i primi vaccinati (Di domenica 27 dicembre 2020) BOLOGNA, 27 DIC - Sono undici operatori sanitari - sei donne e cinque uomini - i primi vaccinati contro il Covid in Emilia-Romagna nel corso del cosiddetto 'Vaccine day' scattato simultaneamente sul ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 27 dicembre 2020) BOLOGNA, 27 DIC - Sono undici operatori- sei donne e cinque uomini - icontro il Covid in Emilia-Romagna nel corso del cosiddetto 'Vaccine day' scattato simultaneamente sul ...

MediasetTgcom24 : Vax Day, Di Maio: 'Farò il vaccino, credo nella scienza' #Coronavirusitalia - RaiNews : 'Lo dico col cuore: vacciniamoci per noi, per i nostri cari e per la comunità'. Queste le prime parole di Claudia A… - Agenzia_Ansa : Vaccinati i primi tre italiani allo Spallanzani #Covid #Vaccineday #ANSA - ninoBertolino : RT @repubblica: Vax Day, il presidente De Luca si è vaccinato al Cotugno di Napoli - ValdichianaI : Vax Day: oggi vaccininati al San Donato i primi 45 operatori sanitari che rappresentano le diverse professionalità'… -

Ultime Notizie dalla rete : Vax Day Vax-Day, ecco le risposte dell'Iss alle bufale sul vaccino anti Covid la Repubblica Attacco a De Luca dopo il vaccino, De Magistris: “Indegno abuso di potere”

Anche Salvini dichiara: “”De Luca salta la fila e toglie il vaccino a qualcuno che ne aveva più bisogno” CAMPANIA – Nel vax-day scoppia la polemica a Napoli tra il sindaco Luigi de Magistris e il gove ...

V-Day, Crisanti ci ripensa: “Il vaccino è sicuro. Lo farò anche io”

Dopo il via libera dell'EMA in UE e della FDA negli USA, Crisanti rivede la posizione sui vaccini per il COVID: sono sicuri ed efficaci.

Anche Salvini dichiara: “”De Luca salta la fila e toglie il vaccino a qualcuno che ne aveva più bisogno” CAMPANIA – Nel vax-day scoppia la polemica a Napoli tra il sindaco Luigi de Magistris e il gove ...Dopo il via libera dell'EMA in UE e della FDA negli USA, Crisanti rivede la posizione sui vaccini per il COVID: sono sicuri ed efficaci.