Sanremo 2021, pubblico su una nave. Il segretario della commissione di Vigilanza Rai sbotta: “La Rai vorrebbe aggirare la legge” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Amadeus vuole il pubblico al Teatro Ariston durante il suo Festival di Sanremo 2021 e un’alternativa presa in considerazione per permetter ciò (nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid) è quella di far vivere su una nave da crociera circa 400 persone tamponate e sane che, durante tutte le serate del Festival, verrebbero trasportate in totale sicurezza dalla nave al teatro e viceversa. Alla luce di questa ipotesi Michele Anzaldi, segretario della commissione di Vigilanza Rai, ha scritto via social: “Mentre da mesi tutti i teatri e i musei sono chiusi, mentre i concerti sono vietati da tempo e c’è l’intera industria culturale in ginocchio, la ricca Rai, l’unica azienda in Italia che non ha problemi di bilancio perché è mantenuta ... Leggi su biccy (Di lunedì 28 dicembre 2020) Amadeus vuole ilal Teatro Ariston durante il suo Festival die un’alternativa presa in considerazione per permetter ciò (nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid) è quella di far vivere su unada crociera circa 400 persone tamponate e sane che, durante tutte le serate del Festival, verrebbero trasportate in totale sicurezza dallaal teatro e viceversa. Alla luce di questa ipotesi Michele Anzaldi,diRai, ha scritto via social: “Mentre da mesi tutti i teatri e i musei sono chiusi, mentre i concerti sono vietati da tempo e c’è l’intera industria culturale in ginocchio, la ricca Rai, l’unica azienda in Italia che non ha problemi di bilancio perché è mantenuta ...

RadioItalia : .@francescacheeks si prepara a un 2021 che si preannuncia molto importante! - MattiaMoraldi : I just posted '101: Costa Smeralda ospiterà il pubblico e il cast del Festival di Sanremo 2021' on Reddit - brislacciata84 : @Sanremo_2021 Io sono sia fan di uno che 13 anni fa regalava rose e che ora si prende cura di me, e inoltre lo sono… - AngelaVillani9 : RT @Obi1K2: @Sanremo_2021 Eravamo davvero felici con poco Non aveva importanza né come né il luogo Senza fare i giganti E giurarsi per semp… - Agricolturabio1 : RT @Helliot_Spencer: #RicomincioDaRai3 che inizia a prepararti agli orari di Sanremo. Bravissimi tutti, grandissimi gli Oblivion. A domenic… -