Roberto Bolle torna in Rai con il suo show | l’annuncio a Domenica In

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 27 dicembre 2020) Danza con me, lodi danza con protagonistain prima serata su Rai1 con la quarta edizione. La serata evento sarà quella di Capodanno, come rivela lo stesso étoile ospite di Mara Venier aIn. “Cerchiamo di iniziare l’anno nel migliore dei modi“, il suo auspicio.con Danza con me Il mondo della danza, della musica e delle emozioninuovamente protagonista su Rai1. Nella sera di Capodannoin onda il dance-Danza con me, con protagonista. L’étoile non è la prima volta che apre l’anno televisivo di Rai1 con il suo programma di grande successo: da 4 anni, ormai, il suo...