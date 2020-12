Madre Terra – Dalla Natura un buon auspicio per il 2021 (Di domenica 27 dicembre 2020) Alfonso Pecoraro Scanio ha incontrato a Palazzo Brancaccio, in occasione del Comitato scientifico della Fondazione UniVerde, la Sindaca della Capitale Virginia Raggi, a Palazzo Valentini il Prefetto di Roma Matteo Piantedosi e a Palazzo Rospigliosi il Presidente e il Segretario Generale di Coldiretti, Ettore Prandini e Vincenzo Gesmundo, per la consegna del calendario 2021 dedicato al concorso fotografico “Obiettivo Terra”. sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 dicembre 2020) Alfonso Pecoraro Scanio ha incontrato a Palazzo Brancaccio, in occasione del Comitato scientifico della Fondazione UniVerde, la Sindaca della Capitale Virginia Raggi, a Palazzo Valentini il Prefetto di Roma Matteo Piantedosi e a Palazzo Rospigliosi il Presidente e il Segretario Generale di Coldiretti, Ettore Prandini e Vincenzo Gesmundo, per la consegna del calendariodedicato al concorso fotografico “Obiettivo”. sat/red su Il Corriere della Città.

larsevian : l’unico anello di lotr è anni che lo desidero ma per colpa di mie pare mentali non l’ho mai chiesto a mia madre e p… - CorriereCitta : Madre Terra – Dalla Natura un buon auspicio per il 2021 - luigideluca_ : @Pontifex_it Mecojoni...?? Matteo, 10:35-36 – Gesù motiva la sua venuta: “Non pensate che io sia venuto a mettere pa… - duxfightdemon : RT @italiadeidolori: Siete pronti per ammalarvi e crepare quanto prima? Levandovi di torno si farà vivere più serenamente Madre Terra, ok?… - Antongiulio2 : RT @franciscusedda: ancestrali culti cannibalici, celebrazioni della madre terra, rituali di fertilità, incontri di culture, sincretismi re… -

Ultime Notizie dalla rete : Madre Terra Madre Terra – Attivisti civici per Green Economy il Fatto Nisseno Uccide la madre e balla intorno al suo corpo: Natale di terrore

Poi lo sparo, e successivamente, l’invito da parte del 23enne, fatto all’altra sorella, di ballare, li, in quel momento, con a terra, il corpo cadavere della propria madre. Una scena raccapricciante ...

Con Gaia alla ricerca delle origini

Lo spazio diventa arte teatrale in un ’astrospettacolo’ che è un viaggio oltre il tempo alla ricerca del senso della vita. Lo mette in scena Stefano Luci, autore e interprete di "Gaia", in prima assol ...

Poi lo sparo, e successivamente, l’invito da parte del 23enne, fatto all’altra sorella, di ballare, li, in quel momento, con a terra, il corpo cadavere della propria madre. Una scena raccapricciante ...Lo spazio diventa arte teatrale in un ’astrospettacolo’ che è un viaggio oltre il tempo alla ricerca del senso della vita. Lo mette in scena Stefano Luci, autore e interprete di "Gaia", in prima assol ...