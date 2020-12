LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 49-48, Serie A basket in DIRETTA: Markovic sorpassa a metà terzo quarto (Di domenica 27 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Splendido Teodosic per Gamble, che subisce fallo dal raddoppio. Chiama time out Messina. 51-50 Gamble, nuovo controsorpasso! 49-50 Rodriguez stile campetto, colpisce con la palla un avversario, si trova la palla in mano e segna! 49-48 Markovic! Ecco il sorpasso bolognese a metà terzo quarto! Momento piuttosto frammentato, 5’41” a fine terzo periodo con fallo in attacco di LeDay prima della rimessa sul terzo di squadra Virtussino. 46-48 Arriva la tripla frontale di Ricci, Bologna è sempre più vicina con 6’30” a fine terzo quarto! 43-48 Gigi Datome con il suo tiro, la finta verso la linea di fondo con rilascio che finisce dentro la retina! 43-46 ... Leggi su oasport (Di domenica 27 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASplendido Teodosic per Gamble, che subisce fallo dal raddoppio. Chiama time out Messina. 51-50 Gamble, nuovo controsorpasso! 49-50 Rodriguez stile campetto, colpisce con la palla un avversario, si trova la palla in mano e segna! 49-48! Ecco il sorpasso bolognese a! Momento piuttosto frammentato, 5’41” a fineperiodo con fallo in attacco di LeDay prima della rimessa suldi squadrasino. 46-48 Arriva la tripla frontale di Ricci,è sempre più vicina con 6’30” a fine! 43-48 Gigi Datome con il suo tiro, la finta verso la linea di fondo con rilascio che finisce dentro la retina! 43-46 ...

