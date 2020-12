La democrazia alla prova dei no-vax (Di domenica 27 dicembre 2020) Uno spettro si aggira per l’Europa: è lo spettro dei no-vax. Nel giorno in cui il vaccino debutta in venticinque dei ventisette Paesi del Vecchio Continente, nessuno sa esattamente quanti siano i nemici del siero, dove si annidino, che intenzioni abbiano e quanto consenso raggiungano. Ma tutti sanno che, mai come in questo caso, una minoranza può condizionare il destino della maggioranza. Prendete il caso dell’Italia: per raggiungere l’immunità di gregge occorre che entro l’anno prossimo il vaccino sia somministrato ad almeno 42 milioni di cittadini, pari al 70 per cento della popolazione. Da questa massa vanno escluse le persone con una storia di reazioni allergiche pericolose per la vita, una quota di immunodepressi e di donne in gravidanza, i bambini e i ragazzi sotto i 16 anni, che da soli fanno circa 9 milioni. Vuol dire che ne bastano altrettanti di renitenti al siero per ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 27 dicembre 2020) Uno spettro si aggira per l’Europa: è lo spettro dei no-vax. Nel giorno in cui il vaccino debutta in venticinque dei ventisette Paesi del Vecchio Continente, nessuno sa esattamente quanti siano i nemici del siero, dove si annidino, che intenzioni abbiano e quanto consenso raggiungano. Ma tutti sanno che, mai come in questo caso, una minoranza può condizionare il destino della maggioranza. Prendete il caso dell’Italia: per raggiungere l’immunità di gregge occorre che entro l’anno prossimo il vaccino sia somministrato ad almeno 42 milioni di cittadini, pari al 70 per cento della popolazione. Da questa massa vanno escluse le persone con una storia di reazioni allergiche pericolose per la vita, una quota di immunodepressi e di donne in gravidanza, i bambini e i ragazzi sotto i 16 anni, che da soli fanno circa 9 milioni. Vuol dire che ne bastano altrettanti di renitenti al siero per ...

MassZito : RT @TwittGiorgio: La democrazia alla prova dei no-vax (di A. Barbano) - salvo1976tutto : @lauraboldrini Dovresti pensare maggiormente alla scarsa democrazia che c'è in Italia e poi pensare ai bielorussi - SoniaLaVera : RT @Mark_DiDonato84: La democrazia secondo il pensiero rosso: 'Al voto solo se vinciamo noi'. Ancora non hanno raggiunto i 3 milioni di cl… - vilma95823176 : RT @LaVeritaWeb: Alla fine hanno avuto ragione gli inglesi che il 23 giugno del 2016 avevano votato per lasciare l’Unione europea. La polit… - TwittGiorgio : l vaccino approda in Europa, dove, mai come in questo caso, una minoranza può condizionare il destino della maggior… -

Ultime Notizie dalla rete : democrazia alla La democrazia alla prova dei no-vax L'HuffPost Nicotera, D’Agostino: «Consigli in streaming… ma il sindaco guida gli assembramenti»

Il gruppo consiliare d’opposizione Movi@vento inoltra una nuova diffida in Prefettura. Il capogruppo: «Non vorremmo che la pandemia divenisse la scusa per sospendere la democrazia» ...

Niger, un voto per la democrazia e il cambiamento: favorito Bazoum, delfino di Issoufou

Ancora a caccia di una vera stabilità 60 anni dopo l'indipendenza, il Niger è alle urne con la speranza di democrazia e cambiamento, nonostante il favorito Mohamed Bazoum, sia il braccio destro del pr ...

Il gruppo consiliare d’opposizione Movi@vento inoltra una nuova diffida in Prefettura. Il capogruppo: «Non vorremmo che la pandemia divenisse la scusa per sospendere la democrazia» ...Ancora a caccia di una vera stabilità 60 anni dopo l'indipendenza, il Niger è alle urne con la speranza di democrazia e cambiamento, nonostante il favorito Mohamed Bazoum, sia il braccio destro del pr ...