Il post gara di Cremonese-Monza

Pierpaolo Bisoli e Cristian Brocchi hanno parlato ai microfoni nel post partita di Cremonese-Monza. La gara, disputata al Giovanni Zini, ha visto gli ospiti trionfare sui padroni di casa per 0-2. Mattatori della sfida sono stati Barillà e Frattesi. Un Pierpaolo Bisoli soddisfatto? La Cremonese esce sconfitta da questo derby. Tuttavia il risultato non ridimensiona i padroni di casa, autori comunque di una discreta gara. Pierpaolo Bisoli, intervenuto ai microfoni, ha proprio parlato di ciò. Una "partita determinata da due episodi. La squadra ha giocato, abbiamo avuto 3-4 occasioni per pareggiare poi per una disattenzione abbiamo preso il secondo gol, ma fa parte del calcio. Abbiamo giocato contro una corrazzata e ho visto una squadra in salute che ha giocato e ha cercato il ...

Monza, Brocchi: “Risposta importante da parte della squadra. Ora testa alla Salernitana”

