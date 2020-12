GF vip 5, Sonia Lorenzini commenta la violenza denunciata da Adua Del Vesco e viene chiesta la squalifica (Di domenica 27 dicembre 2020) Adua Del Vesco ha ricordato nella casa del GF VIP lo stupro subito all’età di 12 anni confidandosi con Samantha De Grenet. Sonia Lorenzini ha commentato questo momento e le sue parole hanno scatenato la polemica nei suoi confronti. L’atmosfera di pace tipica del periodo natalizio infatti sembra essere già svanita nella Casa, con l’ex tronista di Uomini e Donne che ora getta ombre velate sull’attrice e l’accusa di vittimismo condotto al mero scopo di ottenere visibilità e consensi. Ma le forti dichiarazioni della Lorenzini hanno provocato l’indignazione dei telespettatori e del web. In molti, non a caso, pubblicano post alquanto critici e chiedono addirittura forti provvedimenti. Gf vip, 5 Adua Del Vesco si sfoga sulla violenza ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 27 dicembre 2020)Delha ricordato nella casa del GF VIP lo stupro subito all’età di 12 anni confidandosi con Samantha De Grenet.hato questo momento e le sue parole hanno scatenato la polemica nei suoi confronti. L’atmosfera di pace tipica del periodo natalizio infatti sembra essere già svanita nella Casa, con l’ex tronista di Uomini e Donne che ora getta ombre velate sull’attrice e l’accusa di vittimismo condotto al mero scopo di ottenere visibilità e consensi. Ma le forti dichiarazioni dellahanno provocato l’indignazione dei telespettatori e del web. In molti, non a caso, pubblicano post alquanto critici e chiedono addirittura forti provvedimenti. Gf vip, 5Delsi sfoga sulla...

fanpage : Che gaffe per Sonia Lorenzini Il marito di Stefania Orlando ha immediatamente contattato il GF Vip. - infoitcultura : GF Vip, Adua racconta violenza subita: polemica per le parole di Sonia - infoitcultura : GF VIP, Sonia Lorenzini: incredibile confessione, l’ha ammesso soltanto adesso - infoitcultura : GF Vip, Rosalinda Cannavó derisa da Sonia: “Si sente sempre in difficoltà” - zazoomblog : GF VIP Sonia Lorenzini: incredibile confessione l’ha ammesso soltanto adesso - #Sonia #Lorenzini: #incredibile -