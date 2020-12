Covid | Fnopi | “Gli infermieri sempre in prima linea”

Leggi su dire

(Di domenica 27 dicembre 2020) ROMA – “Claudia Alivernini, 29 anni, infermiera dello Spallanzani di Roma e volontaria nelle Uscar per curare a casa i pazienti fragili, è la prima vaccinata d’Italia contro COVID-19. Un simbolo importante per la professione infermieristica che è anche la prima come numero di contagi (oltre 50mila da inizio pandemia e sono aumentati, in media, di 300 al giorno) e per vicinanza agli ammalati per i quali rappresenta spesso l’unico contatto con il mondo esterno. Gli infermieri, assieme ai medici, sono i primi in tutto il Paese ad aver ricevuto il vaccino”. Così una nota della Fnopi, che continua: “Anche Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione nazionale degli ordini degli infermieri (Fnopi, oltre 454mila iscritti) e direttore sociosanitario dell’ASST Nord Milano è tra questi in Lombardia, dove la scelta è di vaccinare per primi tutti i presidenti degli ordini degli infermieri e dei medici e alcuni personaggi rappresentativi della lotta a Covid-19. Mangiacavalli nella sua funzione non solo è sempre stata in prima linea nella pandemia e ha anche organizzato l’assistenza in una delle aree più colpite d’Italia e, tra queste, in una delle aziende sanitarie di riferimento sia per numero di contagi che per iniziative a favore dei cittadini”.