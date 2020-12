CorSport: rinnovo Gattuso, tutto fermo. Si discute di clausole e diritti di immagine (Di domenica 27 dicembre 2020) Il contratto di rinnovo di Gattuso sembra “la storia di un treno che da un po’, se proprio vogliamo dirla bene, è al classico binario morto. fermo in attesa di uno sbocco, di un accordo definitivo in merito a quei capi che una stretta di mano non ha evidentemente chiarito al cento per cento”. Lo scrive il Corriere dello Sport, che indica come punti dolenti dell’accordo “certe clausole e i diritti di immagine”. Il quotidiano spiega: “Di certi accordi commerciali firmati da Rino prima ancora di diventare l’allenatore del Napoli”. Non è né questione di stipendio (visto che è stato trovato l’accordo per un ritocco dell’ingaggio più bonus obiettivi) e nemmeno né di scadenza (fissata già al 30 giugno 2023). Ma la firma non sembra prossima. “Risultato: tutto ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 27 dicembre 2020) Il contratto didisembra “la storia di un treno che da un po’, se proprio vogliamo dirla bene, è al classico binario morto.in attesa di uno sbocco, di un accordo definitivo in merito a quei capi che una stretta di mano non ha evidentemente chiarito al cento per cento”. Lo scrive il Corriere dello Sport, che indica come punti dolenti dell’accordo “certee idi”. Il quotidiano spiega: “Di certi accordi commerciali firmati da Rino prima ancora di diventare l’allenatore del Napoli”. Non è né questione di stipendio (visto che è stato trovato l’accordo per un ritocco dell’ingaggio più bonus obiettivi) e nemmeno né di scadenza (fissata già al 30 giugno 2023). Ma la firma non sembra prossima. “Risultato:...

“la storia di un treno che da un po’, se proprio vogliamo dirla bene, è al classico binario morto. Fermo in attesa di uno sbocco, di un accordo definitivo in merito a quei capi che una stretta di mano ...

