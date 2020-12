Calciomercato Torino, obiettivo centrocampista: i nomi sul taccuino di Vagnati (Di domenica 27 dicembre 2020) Il Torino è alla ricerca di un centrocampista che possa svolgere le mansioni del regista richieste da Giampaolo. Ecco tutti i nomi in lizza Il Torino vuole sistemare un po’ la rosa in vista della ripresa del campionato: la squadra di Giampaolo deve assolutamente risalire la china e secondo quanto riportato da Tuttosport sarebbe alla ricerca di un centrocampista centrale. Vagnati cerca un regista: Torreira è sempre il primo obiettivo ma si guarda anche in Italia. Da Lobotka a Vecino passando per Krunic: Izzo potrebbe essere una buona pedina di scambio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Ilè alla ricerca di unche possa svolgere le mansioni del regista richieste da Giampaolo. Ecco tutti iin lizza Ilvuole sistemare un po’ la rosa in vista della ripresa del campionato: la squadra di Giampaolo deve assolutamente risalire la china e secondo quanto riportato da Tuttosport sarebbe alla ricerca di uncentrale.cerca un regista: Torreira è sempre il primoma si guarda anche in Italia. Da Lobotka a Vecino passando per Krunic: Izzo potrebbe essere una buona pedina di scambio. Leggi su Calcionews24.com

Torino: Vagnati sotto esame, il mercato di gennaio sarà deciso per il dt

Urbano Cairo si aspettava molto da Davide Vagnati, tanto che la scorsa primavera gli affidò l'incarico di direttore dell'area tecnica del Torino. Ma la deludente stagione che la squadra granata sta ...

